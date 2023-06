Diablo IV: Die DDoS-Angriffe haben aufgehört

Am vergangenen Sonntag konnten viele Spieler keine Verbindung mehr zu den Diablo-Servern aufbauen und somit Diablo IV nicht mehr spielen. Der Grund dafür waren DDoS-Angriffe, die laut Blizzard inzwischen beendet wurden. Wer weiterhin unter Verbindungsproblemen leidet, sollte sich direkt an den Support werden.

#Bnet The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/NY39q2slWo