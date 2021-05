Deutschland zock: Mehr als die Hälfte der Deutschen spielt Videospiele XBU ringdrossel am Mi, 12.05.2021, 09:30 Uhr

Game, der Verband der Verband der deutschen Games-Branche gibt auf Basis der Marktforschungsdaten der GfK bekannt, dass 58 Prozent aller Deutschen im Alter zwischen 6 und 69 Jahren zum PC, zur Konsole oder zum Smartphone greift, um ein Ründchen zu zocken.

Im Corona-Jahr 2020 kamen dabei ca. 5 Prozent mehr Menschen in Deutschland hinzu, die das Medium für sich entdeckt haben. In allen Altersklassen und von allen Geschlechtern wird gleichermaßen gespielt. Spannend hierbei: Die größte Gruppe an Gamern ist die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen.

Das Durchschnittsalter der Spieler liegt derzeit bei 37,4 Jahren.

Quelle: game