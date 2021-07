Details zum Anniversary-Modus in WRC 10 XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 12:45 Uhr

Schon am 02. September können wir unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S in WRC 10 so richtig Gas geben. Uns erwartet dann auch der Anniversary-Modus, zu dem wir Details für euch haben - und wir kennen auch die Vorbestellerboni.

Nächstes Jahr findet die 50. Saison der Rallye-Meisterschaft statt. Zur Feier wird es daher im Spiel den Anniversary-Modus geben, der viele herausragende Runden aus der Geschichte nachzeichnet. So fahren wir in den bedeutendsten Ländern der WRC, darunter auch sechs Rallyes, die es zuvor noch in kein Spiel geschafft haben.

Wir erleben als legendäre Fahrer deren spektakulärste Karriere-Momente - natürlich in den jeweiligen Fahrzeugen und Wetterbedingungen der Zeit. Insgesamt 22 Veranstaltungen wird es geben, dabei werden die Karrieren einiger Rallye-Starts gewürdigt, unter anderem Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen, Colin McRae, Ari Vatanen, Marcus Grönholm, Walter Röhrl.

Und falls ihr heiß auf die Rally Sanremo seid, in der ihr mit Colin McRae im Subaru Impreza im Jahr 1997 unterwegs seid, solltet ihr WRC 10 vorbestellen - nur so könnt ihr dieses zusätzliche historische Event fahren.

Für ein paar Eindrücke aus dem Spiel haben wir euch noch den Sébastien Loeb-Trailer rausgesucht:

Quelle: NACON