Destroy All Humans! 2 - Reporbed startet in die Pre-Order-Phase XBU TNT2808 am Mi, 01.06.2022, 10:15 Uhr

Ihr könnt ab sofort in Crypto investieren - nein, nicht die digitale Währung, in den "Helden" aus Destroy All Humans! 2 Reprobed natürlich. Und was braucht man zum Vorbestellen eines Spiels neben Geld? Klar, einen Releasetermin. Und den haben wir jetzt: Ab dem 30. August können wir wieder die Menschheit unterjochen.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed ist ein getreues Remake des wohl beliebtesten Teils der Destroy-All-Humans!-Reihe. Unser sympathischer, latent bösartiger Alien-Eindringling Crypto (138!) wird sein astronomisches Waffenarsenal nutzen, um in fünf riesigen Open-World-Gebiete für Furore zu sorgen: Bay City, Albion, Tunguska. Takoshima und auf dem Mond! Die Spieler:innen erleben die "Swinging 60s" in all ihrer Großartigkeit schlagen sich mit Hippies, dem KGB und vielen anderen Bedrohungen herum. Um in den großen Gebieten gut voranzukommen, hat Crypto sein Jetpack im Gepäck, sein Hoverboard parat und natürlich die fliegende Untertasse am Start, die ihr ganz eigenes, praktisches Arsenal an höchst destruktiven Waffen mitbringt. Die Untertasse hat darüberhinaus ein wichtiges Update erhalten: Wer eine bestimmte Anzahl an Menschen entführt (und dabei strikt dem Rezept folgt!) kann neue Fähigkeiten freischalten. Und zu guter letzt bietet Destroy All Humans 2! - Reprobed einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus im Splitscreen, so könnt ihr mit einem Freund oder Freundin oder wem-auch-immer gemeinsam die Menschheit vernichten.

Destroy All Humans 2! - Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei SRP 39,99 €. Die "Dressed to Skill"-Edition ist für die UVP von 54,99 € vorbestellbar.

Hat hier jemand "Spielbarer Pre-Order-Bonus" gesagt?

Ja, ihr einfältigen Menschen, glaubt es ruhig! Wer Destroy All Humans! 2 - Reprobed vorbestellt, wird umgehend mit dem neuen Multiplayer-Spin-off Destroy All Humans! Clone Carnage belohnt! In Clone Carnage können bis zu 4 Spieler im Online-Modus oder 2 Spieler im lokalen Multiplayer Zerstörung verbreiten. Clone Carnage kann ebenfalls separat erworben werden und ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One für 12,99 € ab sofort verfügbar.

Destroy All Humans! Clone Carnage ist ab sofort verfügbar und wer digital vorbestellt, kann sofort loslegen. In der "Dressed to Skill"-Edition ist ebenfalls ein Skin-Pack enthalten, das Crypto einige coole Kostüme verpasst sowie der "Challenges"-DLC, der voraussichtlich im 4. Quartal 2022 erschent. PC Spieler:innen erhalten zusätzlich noch den "Official Orchestral Score" sowie das digitale Art Book.

Über Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Crypto ist zurück – mit der Lizenz zum Sondieren. Diesmal macht der König der bösen Außerirdischen die abgedrehten Sixties unsicher! Es gilt Rache zu nehmen für die Zerstörung des furonischen Mutterschiffs durch den KGB. Die Invasion geht weiter!

Features:

Zeig den Hippies, wer hier das Sagen hat, indem du altbekannte Waffen und neue Technologien wie den Meteorschauer einsetzt

Erkunde Mutter Erde in den 1960ern und schieß mit deinem Raumschiff eine ordentliche Ladung auf ihre fiktionellen Städte ab

Verteidige eine viel größere, viel offenere Welt gegen jene, die deine Mission untergraben wollen

Sammle Menschen aus verschiedenen Ländern ein und zerquetsche sie zu Gen-Cocktails, um deine Fähigkeiten zu verbessern

Schnapp dir den Invasions-Partner deiner Wahl und genieß die gesamte Story-Kampagne im Splitscreen-Koop für zwei Spieler

Quelle: THQ Nordic