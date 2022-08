Despot's Game: Dystopian Army Builder erscheint im September XBU MrHyde am Mo, 08.08.2022, 14:30 Uhr

Wie der Publisher tinyBuild jetzt mitteilte, wird Despot's Game: Dystopian Army Builder am 15. September für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Das Strategiespiel wurde von Konfa Games entwickelt. Ihr müsst in dem Spiel mit taktischem Einsatz von Waffen eure kleinen Männchen zum Sieg führen. Aber seht selbst:

Quelle: tinyBuild