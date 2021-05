Descenders Disc Version kommt am 8.Juni Amortis am Do, 20.05.2021, 16:45 Uhr

Die physische Version des extremen Downhill-Bike-Spiels Descenders wird am 8. Juni auf den Konsolen Xbox Series X | S und Xbox One verfügbar sein - am selben Tag, an dem das Spiel für Xbox Series X | S optimiert ist. Spieler, die die physische Edition vorbestellen, erhalten am ersten Tag eine Freischaltung für das „Lantern Lux Set“, das eine Reihe seltener, im Dunkeln leuchtender Anpassungsgegenstände für ihr Outfit, ihren Helm und ihr Fahrrad enthält.

Diese Gegenstände können auch durch Spielerfortschritt im Spiel freigeschaltet werden. "Wir freuen uns, im Juni dieses Jahres gleichzeitig mit dem Xbox Series X | S-Update eine physische Xbox-Edition von Descenders zu veröffentlichen", sagte Katie Clark, Senior Product Manager bei Sold Out. "Egal, ob es sich um neue Spieler oder bestehende Fans handelt, die eine physische Kopie für ihre Sammlung abholen möchten, wir können es kaum erwarten, dass Xbox-Spieler ihr Team mit dieser physischen Xbox-Version zum Ruhm führen."

Spieler, die sich der Herausforderung auf Xbox Series X stellen, können in 8-Spieler-Lobbys antreten und eine verbesserte Grafik erleben, während sie die Möglichkeit haben, in einem 4K-Auflösungsmodus oder einem 120-FPS-Leistungsmodus zu spielen. Descenders ist extremes Downhill-Freeriden für die Moderne mit prozedural erzeugten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben. Nehmen Sie jedes Mal, wenn Sie spielen, verschiedene Sprünge, Hänge und Hügelbomben an und steuern Sie jede subtile Bewegung Ihres Fahrers mit einem detaillierten Physiksystem, das für glatte Peitschen und Peelings ausgelegt ist. Bauen Sie Ihren Repräsentanten in ein voll ausgestattetes Online-Repräsentantensystem ein, mit dem Sie Ihren Wert unter Beweis stellen und neue Fahrräder und Fäden verdienen können. Führe dein Team zum Ruhm und werde der nächste legendäre Descender.

Quelle: No More Robots