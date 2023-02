Der Vorteil von ausländischen Online Casinos für Schweizer XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 18:15 Uhr

Warum sollte ein Schweizer Spieler überhaupt in ausländischen Online Casinos spielen wollen? Obwohl in der Schweiz eine begrenzte Anzahl von Online-Casinos zugelassen sind, bieten ausländische Casinos oft mehr Vorteile für die Schweizer Spieler. Zum Beispiel werden von internationalen Gremien lizenzierte Online Spielhallen oft Spieler ohne Überprüfung akzeptiert und erfordern keine Registrierung. Außerdem haben sie in der Regel keine Zusammenarbeit mit Selbstausschluss-Programmen und bieten oft mehr Bonus Angebote und eine größere Auswahl an Spielen, einschließlich der Möglichkeit, mit Kreditkarten zu spielen. Dies sind nur einige der Vorteile, die wir im Artikel selbst näher erläutern. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie in Casinos mit ausländischen Lizenzen sicher online spielen können.

Von internationalen Gremien lizenziert

Einer der wichtigsten Vorteile von Online Casinos ist, dass sie von internationalen Gremien lizenziert sind. Dies bedeutet, dass sie sich an hohe Standards halten müssen, was die Sicherheit und Fairness des Spiels betrifft. Im Gegensatz dazu gibt es in der Schweiz nur eine eidgenössische Spielbankenkommission, die die Lizenzierung von landbasierten Casinos übernimmt. Das Online Casino Ausland sind jedoch in der Regel von Gremien wie der Malta Gaming Authority oder der UK Gambling Commission für online Glücksspiel lizenziert, die einen sehr guten Ruf haben. Dies bedeutet, dass die Spieler sicher sein können, dass ihre persönlichen und finanziellen Daten geschützt sind und dass die Spiele fair und zufällig sind. Casino Experte Evan Schindler von Parku hat weitere Informationen zu ausländischen Online Casinos in der Schweiz; eine Liste der besten ausländischen Casinos finden Sie auch hier.

Ein weiterer Vorteil von Online Casinos, die von internationalen Gremien lizenziert sind, ist die Tatsache, dass sie oft höhere Auszahlungsquoten haben als diejenigen, die von der Schweizerischen Regulierungsbehörde lizenziert sind. Dies bedeutet, dass die Spieler eine größere Chance haben, große Gewinne zu erzielen.

Spieler ohne Überprüfung akzeptieren

Ebenfalls positiv anzumerken ist, dass ein Casino mit ausländischer Lizenz oft keine Überprüfung der Spieleridentität durchführt. Dies bedeutet, dass Spieler anonym bleiben können und ihre Daten nicht an dritte weitergegeben werden müssen. Dies ist besonders für Spieler wichtig, die ihre Privatsphäre schützen möchten oder die Angst haben, dass ihre Daten missbraucht werden könnten.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass einige Casinos mit ausländischer Lizenz in der Tat eine Überprüfung der Identität durchführen, insbesondere bei größeren Auszahlungen. Es ist daher ratsam, sich vor der Anmeldung bei einem Online Casino Betreiber zu informieren, ob eine Überprüfung erforderlich ist oder nicht.

Keine Registrierung erforderlich

Ein weiterer Vorteil von Online Casinos für Schweizer Spieler ist, dass sie oft keine Registrierung erfordern. Dies bedeutet, dass Spieler sofort loslegen können, ohne sich durch einen umständlichen Registrierungsprozess zu kämpfen. Stattdessen können sie ihre Lieblingsspiele einfach auf der Website des Casinos auswählen und loslegen. Dies ist besonders praktisch für Spieler, die nicht viel Zeit haben oder die anonym bleiben möchten. Es gibt auch keine Notwendigkeit, persönliche Daten preiszugeben, was die Sicherheit erhöht. Es gibt jedoch auch Nachteile, da die Spieler nicht in der Lage sind, Boni oder Angebote in Anspruch zu nehmen, die für registrierte Benutzer reserviert sind.

Keine Zusammenarbeit mit Selbstausschluss

Ein weiterer Aspekt, der für ausländische Online Casinos spricht, ist die Tatsache, dass sie in der Regel keine Zusammenarbeit mit Selbstausschluss-Programmen haben. Dies bedeutet, dass die Spieler selbst die Kontrolle darüber haben, wie viel sie spielen und wann sie aufhören. Es gibt keine Notwendigkeit, sich in Selbstausschluss-Programme einzutragen oder sich von einem bestimmten Online Casino Anbieter sperren zu lassen. Dies gibt den Spielern die Freiheit, ihr Spielverhalten selbst zu kontrollieren und verantwortungsvoll zu gestalten. Auf diese Weise bleibt das Spielen eine Freizeitbeschäftigung und die Kontrolle bleibt beim Spieler selbst. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Spieler selbstverantwortlich handeln sollte und es immer Hilfe und Unterstützung gibt, falls nötig.

Mehr Bonusangebote für ausländische online Casinos Schweiz

Ein weiteres Plus, wenn man gerne in einem Casino im Ausland spielen möchte, besteht darin, dass sie in der Regel mehr Bonus Angebote haben. Bei Casinos in der Schweiz gibt es in der Regel nur wenige Bonus Angebote für Online Glücksspiele. Das Online Casino Ausland hat jedoch in der Regel viele verschiedene Bonus Angebote wie Willkommensboni, Treueboni und Sonderaktionen, ein Segen für schweizer Spieler.

Eine Vielzahl von Spielangeboten im Online Casino Ausland

Ein weiterer Vorteil von Online Casinos ist, dass sie in der Regel eine viel größere Auswahl an Spielen haben als landbasierte Casinos. Dies liegt daran, dass Online Casinos keine begrenzten Ressourcen haben, wie es bei landbasierten Casinos der Fall ist. Online Casinos können daher eine Vielzahl von Spielen von verschiedenen Anbietern anbieten, wie zum Beispiel Slots, Poker, Blackjack, Roulette. Besonders beliebt sind darunter auch Glücksspiele wie Baccarat, Craps, Video Poker und Live Casino Spiele mit echten Dealern. Einige Online Casinos bieten sogar Sportwetten und virtuelle Sportspiele an. Diese Spiele Vielfalt ermöglicht es den Spielern, ihre bevorzugten Online Spiele auszuwählen und Abwechslung in ihre Spielerfahrung zu bringen.

Funktionieren mit Kreditkarten

Ein weiterer Vorteil von Online Casinos ist, dass sie mit Kreditkarten arbeiten. In der Schweiz gibt es jedoch nur wenige Casinos, die Kreditkarten akzeptieren. Viele online Spielbanken akzeptieren jedoch in der Regel Kreditkarten und ermöglichen es Spielern so, schnell und einfach Einzahlungen zu tätigen und sofort mit dem online spiel los zulegen.

Sind ausländische Online Casinos legal?

Obwohl ausländische Online Casinos einem Schweizer Spieler viele Vorteile bieten, stellt sich die Frage, ob sie legal sind. Laut der eidgenössischen Spielbankenkommission und dem Online Casino Schweiz Gesetz ist es Schweizer Bürgern untersagt, in Online Casinos mit ausländischer Herkunft zu spielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass es illegal ist, in Online Casinos Schweiz zu spielen. Es ist jedoch illegal für ausländische Online Casinos, ihre Dienste in der Schweiz anzubieten. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass das ausländische Online Casino, in dem man spielt, über eine gültige Lizenz verfügt und von internationalen Gremien reguliert wird.

Es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass das Spielen in Online Casinos immer mit einem Risiko verbunden ist und dass es wichtig ist, verantwortungsvoll zu spielen und sich über die Gefahren von Spielsucht im Klaren zu sein.

Ausländisches Online Casino: Fazit

Insgesamt bietet ein Online Casino im Ausland in der Schweiz viele Vorteile und ist trotz Verbot sehr beliebt. Sie sind von internationalen Gremien lizenziert, akzeptieren Spieler ohne Überprüfung, erfordern keine Registrierung und bieten umfassende Spielangebote und Bonus Angeboten. Wir, bei parku.ch, haben auch erörtert, ob es legal ist, in Online Casinos zu spielen und wie man sicherstellen kann, dass das ausgewählte Online Casino sicher und fair ist. Es ist wichtig, dass die Schweizer Spieler sich immer bewusst darüber sind, welche Online Casinos sie wählen und dass sie sich an die Richtlinien und Vorschriften halten, die von der Schweizerischen Regulierungsbehörde festgelegt wurden.

Quelle: XBU