Der Prolog von Alone in the Dark ist jetzt kostenlos spielbar XBU ringdrossel am Fr, 26.05.2023, 10:00 Uhr

Wie die Verantwortlichen bei THQ Nordic mitteilen, ist jetzt der Prolog von Alone in the Dark kostenlos spielbar. Dieser kann einfach über den Xbox Store bezogen werden. Es handelt sich hier um einen stimmungsvollen Teaser, der die Lust auf das Hauptspiel wecken soll.

Quelle: Atari