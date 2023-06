Der Launch-Trailer zu Harmony: The Fall of Reverie XBU MrHyde am Fr, 09.06.2023, 16:00 Uhr

Harmony: The Fall of Reverie, wird am 22. Juni für Xbox und PlayStation erscheinen, für PC und Nintendo Switch ist es jetzt schon verfügbar. In dem Titel reist Polly auf der Suche nach ihrer Mutter in eine Parallelwelt, wo sie als Verkörperung der Harmonie das Gleichgewicht zwischen den Welten wieder herstellen muss und dabei auf allerlei bunte Gestalten trifft.



„Wir freuen uns sehr, der Welt endlich unser neuestes narratives Erlebnis, Harmony: The Fall of Reverie, zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler in dieses außergewöhnliche und fantastische Abenteuer eintauchen, das von unseren talentierten Teams so liebevoll umgesetzt wurde“, so Oskar Guilbert, CEO von DON'T NOD. „Zudem schätzen wir uns sehr glücklich, den 15. Geburtstag von DON'T NOD als Unternehmen feiern zu dürfen. Dass wir uns immer noch auf dieser Reise befinden, haben wir unserer leidenschaftlichen Community zu verdanken, deren Unterstützung überwältigend ist. Wir danken euch und freuen uns auf weitere 15 Jahre, in denen wir unvergessliche Spielerlebnisse liefern werden.“

Quelle: DON'T NOD