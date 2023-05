Harmony: The Fall of Reverie hat einen Releasetermin XBU ringdrossel am Fr, 05.05.2023, 09:45 Uhr

Der nächste Streich von Don't Nod (Life is Strange 1 &2 ) steht in den Startlöchern. Harmony: The Fall of Reverie wird kommenden Monat am 8. Juni 2023 das Licht der Welt erblicken. Mit der Gabe des Hellsehens muss man in dem Spiel die Zukunft der Menschheit retten und eine Apokalypse verhindern.

In Harmony: The Fall of Reverie schlüpfen Spieler in die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Auf ihrer Reise entdeckt Polly, dass sie die Gabe der Hellsicht besitzt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, in der sie zu Harmonie wird. Spieler müssen versuchen, das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, dem Reich der göttlichen Wesen, die als Aspirationen bekannt sind, wiederherzustellen: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Als Harmonie müssen Spieler eine Aspiration auswählen, die das neue Herz der Menschheit werden soll. Sie benutzen das Augural, um zwischen Szenen zu wechseln, in die Zukunft zu sehen und neue Wege zu öffnen. Reverie ist der Ort, an dem Ressourcen verwaltet werden: Kristalle, die Harmonie durch das Treffen von Entscheidungen und das Verbinden mit Aspirationen erhält. Diese schalten wichtige Knotenpunkte in der Geschichte frei und verändern den Lauf des Schicksals.

Neben einer fesselnden Geschichte bietet das Spiel eine reizvolle Gruppe an Charakteren und ein Universum, in dem es viel zu entdecken gibt. Dazu kommen eine farbenfrohe, lebendige und futuristische Ästhetik und ein herausragender Original-Soundtrack von der talentierten und preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, zusammen mit vielen anderen Entwicklern von narrativen Spielen an der diesjährigen LudoNarraCon teilzunehmen und Spielern das Universum von Harmony: The Fall of Reverie vorzustellen. Wir können es kaum erwarten, die ersten Reaktionen der Spieler zur Demo und den bezaubernden Welten, die wir geschaffen haben, zu sehen.”, so Cyrille Combes, ausführender Produzent von Harmony: The Fall of Reverie.

Quelle: DONTNOD