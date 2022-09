Der Launch Trailer von Brewmaster XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 17:05 Uhr

Brewmaster von Publisher Fireshine Games und Entwickler Auroch Digital ist ab sofort für PC via Steam erhältlich. Brewmaster ist eine von Auroch Digital entwickelte, authentische Bierbrau-Simulation, die Beginner wie Bierkenner gleichermaßen dazu einlädt, die Kunst der Heimbrauerei durch die Kreation des ultimativen Craft Beers zu meistern. Spieler können ihre eigenen Rezepte entwickeln, ihr Equipment aufwerten und ihre Braustation sowie Flaschen und Etiketten individualisieren.



Die Konsolenfassung des Spiels für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint in Kürze, daher zeigen wir euch schon mal den aktuellen Launch Trailer.

Quelle: Fireshine Games