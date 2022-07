Der Landwirtschafts-Simulator 22 erhält weitere Inhalte XBU MrHyde am So, 24.07.2022, 11:30 Uhr

Der Landwirtschafts-Simulator 22 wird noch einmal größer, denn Entwickler und Publisher GIANTS Software präsentierte auf der FarmCon brandneue Inhalte: Im Rahmen des jährlichen Community-Events, das vom 21. bis 24. Juli stattfindet, wurden im internationalen Live-Stream Ankündigungen und Teaser für den Landwirtschafts-Simulator 22 präsentiert.



Neue Packs für August und September

Das Pumps N' Hoses Pack erscheint am 27. September. Pumps N' Hoses wurde vom Drittanbieter-Studio Creative Mesh entwickelt und bietet Gülleverschlauchung, welche Dünger effizienter und bodenschonender mittels Pumpen und Schläuchen verteilt, Gülleseparation und konfigurierbare Biogasanlagen. Insgesamt sind über 30 neue Gegenstände enthalten. Neben der digitalen Veröffentlichung wird das Landwirtschafts-Simulator 22 Pumps N' Hoses Pack für den PC auch als Retail-Version im Handel erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.



Bereits am 23. August erscheint das Vermeer Pack. Mit dem Pack der Marke Vermeer können sich virtuelle Landwirte auf die Digitalisierung der ersten selbstfahrenden Ballenpresse der Welt, der ZR-5, freuen. Insgesamt sind fünf Maschinen des nordamerikanischen Herstellers Vermeer enthalten. Ein Teaser Trailer zum Vermeer Pack bietet einen ersten Blick auf die Maschinen.



Erste Eindrücke der neuen Karte

Die Platinum Edition und die Platinum Expansion erweitern den Landwirtschafts-Simulator 22 um mehr als 40 neue Maschinen der Volvo Group und anderer Hersteller sowie um die neue Karte Silverrun Forest. Inspiriert vom pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten wurde die Spielwelt erstmals mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. In der üppigen, von Waldgebieten dominierten Landschaft pflanzen die Spielenden neue Baumarten, während sie neue Aufträge annehmen und Baumstämme für die Entwicklung verschiedener Sehenswürdigkeiten liefern.

