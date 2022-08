Der Explanation Trailer für Way of the Hunter XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 12:00 Uhr

Erfahre alles über die Bear Den Ranch, die Tiere, die in der umgebenden Wildnis leben, und deine Verantwortung, ethisch korrektes Fleisch an lokale Restaurants zu liefern, im Explanation Trailer zu Way of the Hunter. Wirf einen ersten Blick auf deine Ausrüstung und lerne, das Verhalten der Tiere zu deuten.



Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: THQ Nordic