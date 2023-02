Der Deutsche Glücksspielmarkt 2023

Vielleicht haben Sie es selbst auch mitbekommen. Der Glücksspielmarkt ist massiv in Bewegung. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er seit Jahren boomt wie kaum eine andere Branche. Die Corona-Krise hat natürlich auch ihren Beitrag geleistet. Das wird von kaum jemandem bezweifelt. So freuten sich Online Casinos wie das Spin City Kasino über regen Zulauf, während die niedergelassenen Casinos vorübergehend zugesperrt werden mussten. Doch jetzt ist die Corona-Krise weitgehend überstanden. Kaum jemand redet heute noch darüber, wenngleich die Nachwehen deutlich zu spüren sind. Aber wir dürfen uns freuen, dass das Leben wieder weitgehend normal verläuft. Selbst Messen, Konzerte und dergleichen sind wieder problemlos möglich. Und so wurde unter anderem auch die ICE London 2023 — die Glücksspielmesse endlich wieder zelebriert. Wir sagen bewusst, dass sie zelebriert wurde, denn es war ein Genuss, wieder Menschen zu treffen und sich mit ihnen über die Entwicklungen auf dem deutschen Glücksspielmarkt zu unterhalten.

Es tut sich was in Deutschland

Vertreter sämtlicher Glücksspielbehörden waren Anfang Februar 2023 präsent und beratschlagten über gemeinsame Nenner, anzustrebende Änderungen, teilweise Lockerungen, manche Straffungen der Spielregeln, die den Glücksspielmarkt regulieren, Spieler schützen und illegalem Glücksspiel das Handwerk legen sollen. Und das kam dabei heraus. Im Fokus für uns war das Thema Glücksspiel- und Sportwettregulierung in Deutschland.

Mit den letzten Anpassungen der deutschen Gesetze kam es zu gewissen Reibungen. Denn, um nur einige Beispiele zu nennen:

Online Casinos mit deutscher Lizenz haben einen irrsinnigen bürokratischen Aufwand

Online Casinos, die das ignorieren, sparen sich dieses Geld

Eine deutsche Lizenz zu haben, bedeutet entweder Slots oder Live Casino anzubieten — sie umfasst nicht alle Bereiche des Glücksspiels

Eine deutsche Lizenz zu haben bedeutet, dass es strikte Einsatzlimits gibt — zum Schutz der Spieler. Highroller wollen aber genau das nicht

Diese Diskrepanzen führen laut offiziellen Vertretern dazu, dass der legale Markt so massiv eingeschränkt sei, dass der illegale Schwarzmarkt für Kunden teils viel attraktiver wirke. Wenn dem so ist, bleiben die Kunden ausgerechnet von jenen Portalen fern, die viel investiert haben, um alles korrekt zu machen.

Ungleichheiten hier und dort

Glücksspielanbieter, die alles einhalten, schlagen in die selbe Kerbe. Der Markt wurde zwar reguliert, dadurch aber noch unfairer. Denn illegale Sportwettenanbieter und illegale Online Casinos „dürfen“ Dinge anbieten, die regulierte nicht anbieten dürfen. Das beginnt bei der Vielfalt der Spiele und der Wetten, reicht über sehr großzügige Limits und Fristen. Hier können legale Anbieter nicht wirklich mithalten. Deshalb ist es ein langfristiges Ziel, eine gemeinsame Glücksspielbehörde zu schaffen, die gegen illegale Akteure noch besser vorgehen kann. Und auch neue Glücksspiele sollen zügiger zugelassen werden wie bisher.

Das klingt einfacher als es ist. Denn jedes einzelne Spiel eines Anbieters muss genehmigt werden. So gibt es inzwischen einige Anbieter, die eine Lizenz haben. Nur fehlen diesen die Spiele, die sie den Spielern anbieten können. Eigentlich ein übler Missstand. Aber Insiderkreise mutmaßen, dass eine Lösung in Sicht ist und dass die meisten angesuchten Genehmigungen bis Herbst ausgestellt sein könnten. Man wird sehen.

Ein Ausblick auf 2023 und 2024

Es ist kein Geheimnis, dass die Branche boomt wie nie zuvor. Corona trug seinen Teil dazu bei. Das mag sein. Aber werden die Massen nun wieder vermehrt in die niedergelassenen Spielhallen strömen? Jein. Diese werden sich wieder über Besucherzahlen auf Vor-Corona-Niveau oder sogar leicht darüber freuen. Aber nein. Online Casinos werden auch jetzt keinen Einbruch zu befürchten haben. Denn das Angebot ist genial. Jeder kann spielen wann er mag, welches Spiel er mag und das wahlweise kostenlos oder um Geld. Selbst das Live-Feeling kommt nicht mehr zu kurz. Denn dafür gibt es ausgezeichnete Live Casino Spiele mit richtigem Personal, das die Spiele real vorführt.

Online Casinos besetzen eine Nische, die sehr viel Platz bietet und überaus attraktiv ist. Und deshalb sind sie eine bedeutende wirtschaftliche Nische geworden. Hier werden Jahr für Jahr Milliarden Euro verdient. Davon profitieren eine ganze Branche und auch der Staat, wenn alles rechtens ist und entsprechend versteuert wird. Da wären wir wieder bei der Legalitätsfrage.

So oder so. Die Spielerzahlen explodieren. Es gibt mehr Online Casinos als je zuvor. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Hersteller ein neues Spiel auf den Markt bringt. So dreht sich diese Spirale munter weiter. Es ist davon auszugehen, dass die Kundenzahlen weiterhin kräftig wachsen. Vielleicht werden sie im Schnitt etwas weniger Geld riskieren, weil die Wirtschaft gerade unter der hohen Inflation leidet. Aber auch das wird irgendwann ausgestanden sein. Und dann werden wir auch sehen, wie es mit der gemeinsamen Glücksspielbehörde aussieht und was diese auf die Beine gestellt hat. Wir bleiben dran und sind gespannt.

Quelle: XBU