Der Barde rockt jetzt in Trove

15.09.2021

Ab sofort findet ihr auch in den Konsolenversionen von Trove den Barden. Unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S könnt ihr so ordentlich im Voxel-MMO abrocken, die Gruppe unterstützen und heilen.

Die neue Bardenklasse kann nun auf mehreren Plattformen stylische Moves und eingängige Songs in zahlreiche mächtige Fähigkeiten einfließen lassen, um damit Mitstreiter im Kampf zu unterstützen. Spieler können sich mit der neuen Klasse den Gefahren in unzähligen prozedural generierten Welten mit einer Vielzahl magischer Fähigkeiten stellen. Wer in den Rockolymp aufsteigen möchte, kann den Barden entweder durch Crafting beim Chaos Crafter oder über eines der neuen Barden-Packs freischalten.

Mit dem heutigen Update wird außerdem eine neue Handwerksstufe in Crystallogy eingeführt, der Bardmancologist. Dieser Bereich ermöglicht es, Verbündete, Reittiere, Flügel und eindrucksvolle Kostüme für die Bardenklasse herzustellen. Groupies sind nicht miteingeschlossen, denn echte Rocker craften sich keine Groupies – sie verdienen sie sich.

Mit der Veröffentlichung des Barden auf Konsolen können Spieler nun aus 17 individuellen Klassen wählen, darunter der heroische Vanguardian, der magische Chloromancer und viele weitere. Durch die wachsende Auswahl an Klassen in Trove kommt jede Art von Spieler auf seine Kosten. Zudem besteht die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt während des Spiels zwischen den Klassen zu wechseln, wodurch jeder die Wahl hat Kämpfe nach seinem Gusto zu führen. Wenn es hart auf hart kommt, können Spieler auch ganz einfach auf einen mit einem Flammenwerfer bestückten Drachen steigen, um ihren Feinden zu zeigen, dass sie es ernst meinen.

Nintendo Switch-Besitzer müssen sich noch ein wenig gedulden, bis der Barde auf ihrer Plattform die Bühne betritt.

Quelle: gamigo