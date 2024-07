Deathchron erscheint in wenigen Tagen XBU ringdrossel am Di, 09.07.2024, 09:00 Uhr

Ratalaika Games und Crescent Moon freuen sich, die Veröffentlichung von Deathchron unter anderem für Xbox Series X/S, anzukündigen. Deathchron erscheint am kommenden Freitag und ist ein Retro-Arcade-Spiel voller intensiver Plattform-Action, mächtiger Angriffe und bedrohlicher Feinde. Wir haben die Details für euch.

In naher Vergangenheit erhält ein gewöhnlicher Junge eine dringende Fernsehnachricht. Kurz darauf trifft ein unglaublicher Kampfmech namens Deathchron bei ihm zu Hause ein. Unser junger Held wird dann in eine alternative Realität transportiert, in der Roboter alles übernommen haben, und er hat eine Chance, diese dystopische Vision zu verhindern.

Features:

Nostalgische 8-Bit-Grafik

Actionreiches Plattform-Gameplay

Upgrades für deinen Mech

Verschiedene Bereiche zum Erkunden

Kämpfe gegen imposante Bosse

Die PS4- und PS5-Versionen sind Cross-Buy-kompatibel. Die Xbox One- und Xbox Series X-Versionen unterstützen Smart Delivery.

Deathchron erscheint am 12. Juli für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

Quelle: Ratalaika Games