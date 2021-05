Death Crown kommt nächste Woche auf Xbox One Amortis am Do, 06.05.2021, 14:30 Uhr

Death Crown von CO5MONAUT und Stas Pisarev kommt am 13. Mai auf Xbox One. Wie bereits erwähnt, enthält diese Konsolenversion von Death Crown ein angepasstes Steuerungssystem (das Spiel wurde ursprünglich auf Steam veröffentlicht) und die beiden DLCs sind ebenfalls kostenlos enthalten: Era of Human y Demonic Menace.



Death Crown ist wie nichts, was Sie jemals zuvor gesehen oder gespielt haben. Mit den grundlegendsten Regeln des Genres haben CO5MONAUT und Stas Pisarev eine frenetische und bahnbrechende Erfahrung geschaffen, bei der Schlachten in nur wenigen Minuten gelöst werden.



Generieren Sie Ressourcen (je nach Fraktion Minen oder Mühlen), Truppen, die Sie gegen Ihren Gegner werfen, und Türme, die dazu dienen, Ihre Positionen zu verteidigen und mehr Boden auf der Karte zu erobern. In Death Crown kann sich der Verlauf des Kampfes in Sekundenschnelle ändern. Vergessen Sie also die clevere Strategie und das entspannte Gameplay - handeln Sie schnell, handeln Sie unerbittlich oder Sie werden Geschichte.

Quelle: BadLand Publishing