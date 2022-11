Dead Island 2: Erscheint noch etwas später

Wie die Deep Silver Studios angeben, wird der Zombie-Action-Titel Dead Island 2 vom 03.02.23 auf den 28.04.23 weltweit verschoben. Als Gründe hierfür werden weitere Qualitätsverbesserungen genannt, um ein möglichst gutes Spielerlebnis abzuliefern.

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo