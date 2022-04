Dead by Daylight stellt neue Inhalte vor XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 16:55 Uhr

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass Foliant 11: Hingabe heute, am 28. April, in Dead by Daylight erscheinen wird. Der neue Foliant enthält Erinnerungen an Die Zwillinge und an den Überlebenden David King, welcher sich mit seiner Homosexualität auseinandersetzen muss. Das macht David zum ersten LGBTQIA2+ Charakter in Dead by Daylight. Neben neuen Sammlungen und Outfits schlägt der neue Foliant Hingabe auch eine völlig neue erzählerische Richtung ein.



Seit seiner Einführung in Dead by Daylight hat sich David King schnell zu einem Fan-Liebling entwickelt. David ist ein Raufbold mit einer Vorliebe für eine gute Prügelei. In Hingabe werden die Fans entdecken, dass sich ein Teil seiner persönlichen Kämpfe aber um die Akzeptanz seiner eigenen Identität und Sexualität dreht.



Das Entwicklerteam hat sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, Inklusion und Repräsentation in der Geschichte von Dead by Daylight auf sinnvolle Weise zum Leben zu erwecken. Behaviour Interactive war es wichtig, Inhalte zu schaffen, die frei von negativen Klischees sind. Um das zu erreichen, arbeitete das Team mit GaymerX zusammen, einer Beratungsorganisation, die sich der Integration von LGBTQIA2+ Themen in etablierte Spiele verschrieben hat. Die Non-Profit-Organisation bot Unterstützung in Bezug auf Spielinhalte und die Art und Weise, wie man an Diversity-Geschichten herangeht, ohne in eine schädliche Darstellung zu verfallen.



„Die Repräsentation von Vielfalt in der Unterhaltungsbranche ist wichtig, weswegen wir uns Zeit genommen und uns mit Expert*innen umgeben haben, um die Dinge richtig zu machen", erklärt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass sich Dead by Daylight zu einem Ort entwickelt hat, an dem sich Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt frei fühlen, sie selbst zu sein. Wir sind bestrebt, unseren Fans unterhaltsame und abwechslungsreiche Inhalte zu bieten, und wir danken ihnen dafür, dass sie uns immer wieder ihre Meinung zu den Themen mitteilen, die sie bewegen."



„Nachdem wir im vergangenen Jahr mit dem Team von Dead by Daylight zusammengearbeitet haben, um LGBTQIA2+-Geschichten in ihre bestehenden Geschichten zu integrieren, freuen wir uns, dass die ersten Inhalte für die Fans nun verfügbar sind", sagt Brian Kunde, Consulting Lead und Operations Director von GaymerX.



„Die Zusammenarbeit mit einem Team, das sich so sehr dafür einsetzt, eine queere Geschichte in ihrem Spiel zum Leben zu erwecken, war eine erfreuliche und inspirierende Erfahrung", fügte Katie Kaitchuck, Executive Director von GaymerX, hinzu.



„Dead by Daylight ist ein Spiegelbild seiner Community. Unsere Fans haben den Wunsch nach einer besseren Darstellung von Diversität geäußert, und heute lautet unsere Botschaft: Wir hören euch und freuen uns, diese Geschichten zum Leben zu erwecken", erklärt Tara Brannigan, Director, Player Experience bei Dead by Daylight. „Videospiele sind für alle da, und alle sollten sich selbst als Held*in des Spiels sehen können, unabhängig von der Kultur, Gemeinschaft, dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung."



Eine neue erzählerische Richtung für das Archiv

Der neue Foliant Hingabe schlägt in der Erzählung eine neue Richtung für das Archiv ein. Während der Beobachter weiterhin im Mittelpunkt der Handlung steht, werden die Fans feststellen, dass er seinen Turm verlassen hat und nirgendwo zu finden ist. Während sie versuchen herauszufinden, was mit ihm passiert ist, entdecken sie zurückgelassene Aufzeichnungen, durch die sie Zugang zu seinen Erinnerungen und Geschichten erhalten.



Neuer Foliant, neue Outfits, neue Sammlungen

In Foliant 11: Hingabe können die Fans das Blinder Passagier in die neue Welt-Outfit für Die Zwillinge und das Eine Nacht in der Stadt-Outfit für David King freischalten. Der neue Foliant enthält außerdem eine neue und eine wiederkehrende Sammlung. Die Frühlings-Ensemble-Sammlung enthält unter anderem das sehr seltene Mix-and-Match-Outfit Blühende Illusion für Die Künstlerin, das sehr seltene Mix-and-Match Baseball-Saison-Outfit für Jonah Vasquez und das sehr seltene Outfit Organische Monstrosität für Die Fäule. Die Städtische Kunst-Sammlung bietet das neue, sehr seltene Kunstfestival in Stockholm-Outfit für Nea.

Quelle: 505Games