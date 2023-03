Dead by Daylight: Neues Kapitel Tools of Torment verfügbar XBU MrHyde am Mi, 08.03.2023, 15:30 Uhr

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das 27. Kapitel von Dead by Daylight, Tools Of Torment, ab sofort verfügbar ist und Fans in die Neuzeit zurückkehren lässt. In Tools of Torment betritt der neue Killer die Schädelhändlerin, zusammen mit dem Geschwisterpaar Thalita und Renato Lyra den Nebel. Zusammen mit dem Original-Kapitel gibt es außerdem eine breite Auswahl neuer Kosmetika, darunter sehr seltene Outfits für die Schädelhändlerin, Thalita und Renato sowie zwei neue Kollektionen, die später in diesem Frühjahr erscheinen werden.



Technologie als Werkzeug

Die Schädelhändlerin ist eine Spitzenjägerin, die makabre Technologie einsetzt, um ein Netz der Überwachung zu spinnen. Dank ihrer Drohnen, die sie aus den Überresten ihrer Opfer herstellt, hat sie eine ständige Informationsquelle zur Verfügung. Die Schädelhändlerin hat ihren Jagdstützpunkt im Schutzwald eingerichtet, weswegen Spieler:innen auf der Karte nun auf ihre luxuriösen, aber grausigen Ausstattung treffen werden. Das Konzept, einen neuen Teil in eine bestehende Karte einzufügen und damit deren Layout dauerhaft zu verändern, ist ein weiteres Feature, welches Tools Of Torment mit sich bringt.



Gemeinsam besser

Die Geschwister Thalita und Renato nutzten ihre gemeinsame Leidenschaft für das Drachensteigen, um ihre kleinen geschwisterlichen Streitereien zu schlichten. Daraus entwickelte sich eine besondere Bindung, aus der ihre Überlebenden-Talente resultieren. Diese Teamwork-Talente sind auf Zusammenarbeit ausgerichtet und werden aktiviert, solange Thalita oder Renato in der Nähe von anderen Überlebenden bleiben. Nachdem sie einen Überlebenden geheilt hat, erzeugt Thalitas Fähigkeit Teamwork: Starkes Duo eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit für den geheilten Überlebenden und für sie selbst. Wenn Renato von einem anderen Überlebenden geheilt wurde, wird seine Fähigkeit Teamwork: Gemeinsame Tarnung aktiviert. Sie versteckt beide Kratzspuren, wenn die beiden Spieler:innen dicht beieinander bleiben.



Neue Sammlungen

Die Schädelhändlerin und die Geschwister sind Mittelpunkt einer neuen Sammlung exklusiver Outfits zur Feier der Veröffentlichung von Tools of Torment. Fans können das sehr seltene Outfit Aufziehende Dunkelheit für die Schädelhändlerin aus der „Sonhadores Sombrios“-Sammlung erwerben, die von dem düsteren und grausamen Manga ihres verstorbenen Vaters inspiriert wurde. Thalita und Renato können in ihre sehr seltenen Outfits aus der Familienalbum-Sammlung gekleidet werden. Thalita trägt dabei das Geschwisterbande Outfit, bestehend aus einem tropischen zweiteiligen Badeanzug, während Renatos Vertrauen unter Geschwistern Outfit aus einer Kite-Surfing-Short besteht. In den kommenden Wochen erscheinen außerdem zwei weiteren Sammlungen: Ab dem 22. März erhalten mehrere Überlebende und Killer neue Techwear-Outfits.

Quelle: 505Games