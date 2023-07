Dead by Daylight: Foliant 16 - Existenz bringt Neues XBU MrHyde am So, 30.07.2023, 18:45 Uhr

Behaviour Interactive kündigt neue Features und Updates für Dead by Daylight mit Foliant 16: Existenz an. Der neueste Foliant zieht die Spieler tiefer in die erschreckende Welt des neuesten Kapitels, End Transmission. Wer sich den vielen Herausforderungen des Spalts stellt, wird mit neuen Erinnerungen für die Singularität, Gabriel Soma und vielen mehr belohnt. Unter den Belohnungen ist auch das sehr seltene Harter Kerl-Outfit für den neuesten Überlebenden Nicolas Cage.



Foliant 16: Existenz

Kurz nach der Veröffentlichung von End Transmission setzt Foliant 16: Existenz die Geschichte der Charaktere fort. Im Archiv wird die Geschichte von HUX-A7-13, auch bekannt als die Singularität, erörtert, die Empfindungsfähigkeit erlangt, während sie den eigenen Zweck in Frage zu stellen beginnt und sich darüber ärgert, das Werkzeug der Menschen zu sein. Auch die Geschichte von Gabriel Soma findet im neuesten Folianten einen Platz, um Unstimmigkeiten in seinen Erinnerungen zu untersuchen. Behaviour Interactive lädt die Community ein, durch den Spalt und den tiefen Spalt zu reisen, neue Gameplay-Herausforderungen zu meistern und Sci-Fi inspirierte kosmetische Belohnungen für Gabriel Soma, die Singularität, die Künstlerin, Haddie Kaur und mehr zu verdienen.

Quelle: 505Games