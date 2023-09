Dead by Daylight: Alien ist erhältlich XBU MrHyde am Fr, 01.09.2023, 15:15 Uhr

Behaviour Interactive kündigt an, dass ab sofort, das legendäre Alien-Franchise in Dead by Daylight erhältlich ist. Ab heute können sich Spieler als Xenomorph auf die Pirsch begeben oder als Ellen Ripley überleben. Auf der neuen Karte Nostromo-Wrack kann außerdem eine Neuinterpretation des kultigen Schiffs aus Ridley Scotts Filmklassiker erkundet werden.

Quelle: 505Games