DayZ mit neuem Update spielbar

Do, 20.10.2022, 21:30 Uhr

Der tschechische Videospieleentwickler Bohemia Interactive gab nun die Veröffentlichung des DayZ-Updates 1.19 mit dem Titel „Secrets of Livonia“ bekannt. Dabei handelt es sich um die größte Erweiterung des Spiels für dieses Jahr.



Das Update bringt viele neue und verbesserte Features, neue Waffen, überarbeitete Locations sowie ein neues Fahrzeug mit sich. Die wichtigste Neuerung ist jedoch ein geheimer Bunkerkomplex, der auf der Karte Livonias erscheint. Spieler, die gerne durch die Apokalypse brausen, werden zudem ihre Freude an einem neuen Militärfahrzeug und an den verbesserten Fahrzeuganimationen haben, die nun für ein noch geschmeidigere Fahrerlebnis sorgen.



Livonia im Rampenlicht

In diesem Update steht Livonia im Fokus. Die DLC-Map steht für PC, Xbox und PlayStation zur Verfügung. Sie besitzt eine Fläche von 163 km² und ist Teil eines fiktiven polnisch-sprachigen Landes. Inmitten der überwucherten Ruinen und der blühenden Wildnis finden sich unzählige neue Orte und interessante Schauplätze. Sägewerke, Dörfer, Steinbrüche, Sommerlager, Jagdhütten, improvisierte Camps, Vergnügungsparks und große abgeholzte Flächen sind über die Map verstreut. Der reizvollste Ort ist jedoch der verlassene unterirdische Militärbunker, der nur mithilfe eines speziellen Gegenstands betreten werden kann. Einmal im Inneren angelangt, müssen die Spieler zusammenarbeiten und sich durch dunkle Korridore vorarbeiten, um den gesamten Komplex zu erkunden.



Die Tage herumfliegender Autos und Humvees sind passé

Das Update 1.19 führt neue und überarbeitete Fahrzeugsimulationen ein, die einen weitaus authentischeres Fahrerlebnis bieten und Probleme wie z.B. herumfliegende Autos, beheben. Nun gibt es auch eine Handbremse, eine Hupe und Ersatzreifen, die in einem speziellen Slot mitgeführt werden. Um diese Verbesserungen zu feiern, wurde auch das Fahrzeug M1025 dem Spiel hinzugefügt. Dabei handelt es sich um ein fahrbares Militärvehikel, das sich die Community bereits seit längerem gewünscht hat.



Neue Waffen und Navigations-Items

Die Erweiterung bietet auch eine Vielzahl neuer Gegenstände und Gadgets, die im Wasteland zum Einsatz gebracht werden können. Vor allem wird das Waffenarsenal erweitert. Zum Beispiel wird mit dem SSG 82 ein brandneues Scharfschützengewehr eingeführt. Ebenfalls neu ist die Einzelschuss-Kipplauf-Schrotflinte BK-18. Spieler, die sich auf ihren Entdeckungstouren oft verirren, sollten auf jeden Fall den neuen GPS-Empfänger ergattern. Das Gerät komplementiert die Ingame-Map und macht die Navigation im Gelände weitaus immersiver und einfacher.

Quelle: Bohemia Interactive a.s.