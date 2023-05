Das Summer Game Fest 2023 wird mit über 40 Partnerunternehmen inkl. Xbox stattfinden

Das diesjährige Summer Game Fest wird wieder viele Teilnehmer haben. Wie der Veranstalter Geoff Keighley angibt, werden insgesamt mehr als 40 Partnerunternehmen teilnehmen. Darunter Xbox und Playstation.

Summer Game Fest 2023 will feature over 40 participating companies. Full list of announced companies here: https://t.co/yq8CLme5uv https://t.co/VTJjjNvmwM