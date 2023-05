Das sind Segas Verkaufsschlager

Der japanische Spielehersteller Sega hat seine eeltweiten Verkaufszahlen für einige seiner Reihen auf der Sega & Rovio Pressekonferenz bekanntgegeben. Darunter neben Sonic auch Titel wie Yakuza oder Football Manager.

Das sind die Verkaufsschlager von Sega:

1. Sonic The Hedgehog: 1,4 Mrd. Einheiten

2. Total War: 38 Mio. Einheiten

3. Football Manager: 24 Mio. Einheiten

4. Yakuza: 20 Mio. Einheiten

5. Persona: 17 Mio. Einheiten

6. Company of Heroes: 10 Mio. Einheiten

7. Phantasy Star Online 2 New Genesis: 9 Mio. Nutzer

8. Two Point Hospital: 3 Mio. Einheiten

Quelle: Sega