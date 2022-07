Das sind die Videospiele-Halbjahrescharts für Deutschland XBU ringdrossel am Fr, 22.07.2022, 10:15 Uhr

Die Firma GfK Entertainment hat die Halbjahrescharts der Games 2022 für Deutschland und Europa in das Netz gestellt. In Deutschland befindet sich Elden Ring auf der Pole Position für die Xbox Series. Auf der Xbox One dominiert hingegen FIFA 22.

Verkäufe der Videospiele in Deutschland

Xbox Series

1. Elden Ring (Bandai Namco)

2. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (Warner)

3. Forza Horizon 5 (Microsoft)

Xbox One

1. FIFA 22 (EA)

2. GTA V (Take 2)

3. Assassins Creed: Valhalla (Ubisoft)

PS5

1. Horizon Forbidden West (Sony)

2. Gran Turismo 7 (Sony)

3. Elden Ring (Bandai Namco)

PS4

1. Horizon Forbidden West (Sony)

2. Gran Turismo 7 (Sony)

3. FIFA 22 (EA)

Switch

1. Pokémon-Legenden: Arceus (Nintendo)

2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

3. Nintendo Switch Sports (Nintendo)

Die erfolgreichsten Spiele in Europa:

1. Pokémon-Legenden: Arceus (Nintendo)

2. Horizon Forbidden West (Sony)

3. FIFA 22 (EA)

Quelle: Gfk