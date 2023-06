Das sind die Top 10 der Vorbesteller-Charts aus Deutschland im Juni 2023 XBU ringdrossel am Fr, 30.06.2023, 11:00 Uhr

Die Firma Gfk Entertainment hat wieder die aktuellen Handelsangaben erfasst und die deutschen Vorbesteller-Charts veröffentlicht. Darin erfass sind die Handelsangaben vom 22.06.23-28.06.23. Bei der Xbox ist Starfield ganz vorne dabei.

1. (NEU) Pikmin 1 + 2 (Switch, Nintendo)

2. ( 2 ) Pikmin 4 (Switch, Nintendo)

3. ( 1 ) Starfield (Xbox Series X, Bethesda)

4. ( 4 ) Everybody 1-2-Switch! (Switch, Nintendo)

5. ( 8 ) The Crew Motorfest (PS5, Ubisoft)

6. (10 ) Lies of P (PS5, Fireshine)

7. ( 5 ) Mortal Kombat 1 (PS5, Warner)

8. ( 6 ) Armored Core VI Fires of Rubicon (PS5, Bandai Namco)

9. ( 9 ) Madden 24 (PS5, EA)

10.(NEU) Remnant 2 (PS5, THQ Nordic)

Quelle: Gfk Entertainment