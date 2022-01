Das sind die Top 10 der deutschen Vorbesteller-Charts Anfang Januar 2022 XBU ringdrossel am Fr, 07.01.2022, 10:30 Uhr

Die derzeit meistvorbestellten Spiele in Deutschland werden von Pokemon und Elden Ring beherrscht. Elden Ring wird sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation favorisiert.

1. ( 1 ) Pokémon-Legenden: Arceus (Switch, Nintendo)

2. ( 2 ) Elden Ring (PS5, From Software)

3. ( 3 ) Horizon Forbidden West (PS5, Sony)

4. ( 5 ) Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5, Sony)

5. ( 4 ) Gran Turismo 7 (PS5, Sony)

6. ( 6 ) Elden Ring (Xbox Series X, From Software)

7. ( 8 ) Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (PS5, Square Enix)

8. ( 7 ) Disco Elsium The Final Cut (Switch, Skybound)

9. (NEU) Tiny Tina's Wonderlands (PS5, 2K)

10.(10 ) Triangle Strategy (Switch, Nintendo)

Quelle: Gfk Entertainment