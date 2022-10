Das sind die Individualisierungsoptionen in Need for Speed Unbound XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 09:20 Uhr

EA und Criterion veröffentlichten eine Reihe neuer Gameplay-Videos zu Need for Speed Unbound, die die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen, wie Spieler sich ihren ganz eigenen Flair sowie Stil schaffen und die Ästhetik ihres Wagens verbessern, wenn sie über die Straßen von Lakeshore City heizen.



Im Spiel können Fans aus über 10.000 Individualisierungsoptionen für ihren Wagen wählen, darunter neue Folien, Cutaways, Felgen und mehr. Es gibt neue Arten der Selbstentfaltung zu entdecken, wenn sie über Anstiege springen, Burnouts starten oder driften: unverwechselbare Fahreffekte, individualisierte Audio-Samples sowie Signatur-Tags in Form von stilisierten Grafikeffekten und Sounds.



Was in den Gameplay-Videos via Twitter gezeigt wird:

Legendäre Tuningteile: Diese sind nicht nur die individuellsten Ausdrucksmöglichkeiten, die es in Need for Speed je gegeben hat, sondern sind auch einmalig und umfassen Bodykits, die den Umriss eines Wagens drastisch verändern und ihm so ein einzigartiges Aussehen verleihen.

Neue Felgen: Spielende können jeden Zentimeter ihres Wagens mit unverbrauchten Designs sowie neuen Turbofans tunen und verleihen ihren Reifen mehr Persönlichkeit als jemals zuvor.

Aufgemotzte Decals: Mit dem neuen Folien-Editor können Wagen mit Decals verziert werden. Dabei stehen Inhalte führender Pioniere der Modeindustrie, das Beste aus der Autokultur, neue Schriftarten, die aktuellste Street-Art und vieles mehr zur Verfügung.

Coole Cutaways: Stoßstangen sind abnehmbar, um Fahrzeugen einen aggressiveren Look zu verpassen, der die Aufmerksamkeit von Gegner:innen auf sich zieht, wenn sie im Rennen abgehängt werden.

Quelle: Electronic Arts