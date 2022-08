Das sind die game Sales Awards im Juli 2022 XBU MrHyde am Mi, 10.08.2022, 17:00 Uhr

Vier Titel erhalten im Juli den game Sales Award des game – Verband der deutschen Games-Branche. Für einen besonderen Verkaufserfolg von über 500.000 verkauften Spielen wird „Pokémon-Legenden: Arceus“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Neben dem Action-Rollenspiel erhalten zwei weitere Nintendo-Switch-Titel je einen game Sales Award: So konnte das Sportspiel „Nintendo Switch Sports“ die Marke von 200.000 verkauften Spielen knacken und bekommt einen Award in Platin; des Weiteren wird das Fußball-Spiel „Mario Strikers: Battle League Football“ mit einer Trophäe in Gold ausgezeichnet.



Grund zur Freude für über 100.000 verkaufte Games hat auch das offizielle Spiel der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 „EA SPORTS F1 22“: Das Rennspiel erhält im Juli ebenfalls den game Sales Award in Gold.

Quelle: game