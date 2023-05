Das sind die game Sales Awards im April 23 XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 14:00 Uhr

Im April werden vier Titel mit dem game Sales Award des game – Verband der deutschen Games-Branche ausgezeichnet. Für über 200.000 verkaufte Kopien erhält das Rennspiel „Need for Speed Unbound“ den Award in Platin. Zwei Horror-Actionspiele bekommen die Auszeichnung in Gold: Jeweils über 100.000-mal haben sich das im April erschienene „Dead Island 2“ sowie das Remake des gleichnamigen Spiels aus dem Jahr 2008 „Dead Space“ verkauft. Einen Gold-Award bekommt auch das Action-Adventure „Star Wars Jedi: Survivor“, das ebenfalls erst im April veröffentlicht wurde.

Quelle: game