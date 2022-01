Das sind die erfolgreichsten Videospiele 2021 in Deutschland XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 15:15 Uhr

Gegeneinander Fußball spielen, zusammen Abenteuer im fiktiven Bundestaat San Andreas erleben, Rennen fahren oder mit Freunden gemeinsam die Ernte einbringen – all das hat die Spielerinnen und Spieler im vergangenen Jahr besonders begeistert. Und damit setzt sich ein Trend aus dem Vorjahr fort: Auch im Corona-Jahr 2021 stehen Games, die mit- oder gegeneinander gespielt werden können, ganz oben in den deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele.



Dabei belegt „EA SPORTS FIFA 2022“ (EA) – wie schon der Vorgänger ein Jahr zuvor – den ersten Platz der meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Auf Platz 2 und 3 folgen mit „GTA V“ (Rockstar Games) und „Mario Kart 8 Deluxe“ (Nintendo) zwei Dauerbrenner der vergangenen Jahre. Mit dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ (Giants Software) konnte der neueste Ableger des Simulations-Hits aus der Schweiz den vierten Platz im vergangenen Jahr erobern. Auf dem fünften Platz der deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele folgt dann ein weiterer Klassiker: „Minecraft“ (Microsoft).

Quelle: game