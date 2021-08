Das sind die deutschen Vorbesteller-Charts im August 2021 XBU ringdrossel am Fr, 06.08.2021, 10:15 Uhr

Die Firma GfK Entertainment hat erneut die Handelszahlen der 10 meistvorbestellten Titel in Deutschland veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 29.07.21 bis 04.08.21. An absoluter Spitze befindet sich diesmal FIFA 22.

Das sind Top Ten der deutschen Vorbestellungen:

1. ( 1 ) FIFA 22 (PS4, EA)

2. ( 2 ) FIFA 22 (PS5, EA)

3. ( 3 ) Metroid Dread (Switch, Nintendo)

4. (NEU) Mario Party Superstars (Switch, Nintendo)

5. ( 4 ) Battlefield 2042 (PS5, EA)

6. ( 5 ) FIFA 22 Legacy Edition (Switch, EA)

7. (NEU) Ori - The Collection (Switch, Skybound)

8. ( 6 ) Madden NFL 22 (PS4, EA)

9. ( 7 ) Spielestudio (Switch, Nintendo)

10.( 9 ) WarioWare: Get it Together! (Switch, Nintendo)

Quelle: Gfk Entertainment