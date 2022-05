Das sind die deutschen Vorbesteller-Charts Anfang Mai 2022 XBU ringdrossel am Mo, 09.05.2022, 10:15 Uhr

Die Firma GfK Entertainment hat mal wieder die Vorbestellungen aus Deutschland gemeldet. Die Handelsangaben beziehen sich auf den Zeitraum vom 28.04.22 bis 04.05.22. An der Pole Position befindet sich F1 2022 und wird gefolgt von Mario Strikers (Switch).

1. ( 2 ) F1 2022 (PS5, EA)

2. ( 4 ) F1 2022 (PS4, EA)

3. ( 1 ) Mario Strikers: Battle League Football (Switch, Nintendo)

4. ( 3 ) Let's Get Fit (Switch, Ravenscourt)

5. ( 6 ) F1 2022 (Xbox Series X, EA)

6. (NEU) Xenoblade Chronicles 3 (Switch, Nintendo)

7. ( 7 ) Sniper Elite 5 (PS5, Sold Out)

8. (NEU) Digimon Survive (Switch, Bandai Namco)

9. (NEU) Sniper Elite 5 (PS4, Sold Out)

10.( 5 ) Evil Dead The Game (PS5, Saber Interactive)

Quelle: Gfk