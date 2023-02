Das Rogeulike Have A Nice Death erhält eine neue Trailerserie XBU ringdrossel am Fr, 03.02.2023, 10:15 Uhr

Gearbox Publishing und Magic Design Studios haben die dreiteilige Trailerserie, „Das Leben im Jenseits“ für Have a Nice Death, das schaurig-charmante 2D-Action-Roguelike, veröffentlicht.

Sterbliche können sich den ersten Trailer der Serie, "Dein erster Tag als CEO" ansehen, der zeigt, wie man die Rolle des Herrn der Unterwelt annimmt und jedem klar macht, wer der einzige Chef von Death Incorporated ist. Dank dieser vorgeschriebenen Trainingsvideos Trailer wird man alles Wissenswerte über dieses entzückend düstere Abenteuer lernen.

Der Trailer Nummer zwei „Tour durch Death Inc.“ startet am 15. Februar und führt sorgenlos und ohne Tode durch die prozedural generierten Abteilungen in der Zentrale von Death Inc. Am 1. März erscheint dann endlich der Trailer „Handwerkszeug“, der die reizend tödlichen Waffen, Umhänge und Zauber vorstellt.

Have a Nice Death verlässt am 22. März den Early Access und erscheint auf Nintendo Switch und PC (Steam und Steam Deck)

Quelle: Gearbox Publishing