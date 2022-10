Das nächste Rainbow Six Major findet in Jönköping statt XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 17:25 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass das nächste internationale Event von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Esports, das Six Jönköping Major, vom 21. bis 27. November auf der DreamHack Winter stattfinden wird. Nach mehreren Teilnahmen an der DreamHack in der Vergangenheit kehrt der Rainbow Six E-Sport zu einem bei den Fans beliebten Event zurück. Im kultigen Elmia Kongresszentrum in Jönköping, Schweden, können die Fans die Playoffs und das große Finale in der Halle verfolgen, die dem Six Jönköping Major gewidmet ist.



Die Six Majors sind eine der größten internationalen Veranstaltungen in Rainbow Six Siege und finden im Mai, August und November statt. Im Mai setzte sich DarkZero Esports in Charlotte, North Carolina, an die Spitze, während Rogue im August in Berlin triumphierte. Diesen November werden die besten 16 Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika und Nordamerika in einer einzigartigen Umgebung vor den Augen der Zuschauer:innen auf der DreamHack Winter antreten. Die Teams hoffen dabei den Titel für sich zu gewinnen und Punkte in der globalen Rangliste zu sammeln, um sich für das Six Invitational 2023 zu qualifizieren.

Gruppenphase: 21. bis 23. November - Hinter verschlossenen Türen in Stockholm

Playoffs: 25. bis 26. November - Für die Öffentlichkeit auf der DreamHack zugänglich

Großes Finale: 27. November - Für die Öffentlichkeit auf der DreamHack zugänglich

Quelle: Ubisoft