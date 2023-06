Das ist der Tag Team-Modus in AEW: Fight Forever XBU MrHyde am Mo, 12.06.2023, 11:00 Uhr

THQ Nordic GmbH und All Elite Wrestling (AEW) haben den Tag Team-Modus in AEW: Fight Forever enthüllt. Schaut euch die legendären AEW World Tag Team Champions im AEW: Fight Forever-Ring an:

Quelle: THQ Nordic