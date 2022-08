Das ist das Lineup von Astragon für die Gamescom 2022 XBU ringdrossel am Mi, 10.08.2022, 10:15 Uhr

Der Spieleentwickler Astragon stellt sein Lineup für die Gamescom vom 24.08.22 - 28.08.22 in Köln vor. Darunter Landwirtschafts-Simulator 22 - Platinum Edition und Syberia: The World Before.

Das ist das komplette Lineup:

Arkanoid - Eternal Battle

Bus Simulator City Ride

Bau-Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Alfred Hitchcock - Vertigo

Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Flashback 2

Horse Tales: Rette Emerald Valley!

Die Schlümpfe: Kart

Syberia: The World Before

Landwirtschafts-Simulator 22 - Platinum Edition

Quelle: Astragon