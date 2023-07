Das bietet euch die gamescom 2023 XBU MrHyde am Do, 13.07.2023, 16:15 Uhr

Die gamescom 2023 ist noch knappe 6 Wochen entfernt, eines steht aber schon jetzt fest: Die gamescom wächst. So ist schon jetzt absehbar, dass zur gamescom 2023 mehr Ausstellende vertreten sein werden als im Vorjahr. Die Bruttoausstellungsfläche wächst im Vergleich zu 2022 um 10.000 Quadratmeter auf insgesamt 230.000 Quadratmeter – ein neuer Rekord. Auch bei der Internationalität legt die gamescom weiter zu: Die Ausstellenden kommen 2023 aus 60 Ländern, 2022 waren es noch 53. Der Auslandsanteil bei den Ausstellenden hat sich zu dem im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 78 Prozent erhöht.



Tim Endres, Director gamescom bei der Koelnmesse: „Vergangenes Jahr konnte die gamescom dank ihrer einmaligen Community und starken Unterstützung vieler Games-Unternehmen ein großartiges Comeback feiern. Dieses Jahr setzen wir mehrfach einen obendrauf, denn die gamescom wächst an verschiedensten Stellen. Gerade, dass wir aus der Branche so viel Zuspruch bekommen und dieses Jahr große Unternehmen dabei sind, die die letzten Jahre pausiert haben, freut mich sehr. Aber auch der Fakt, dass unsere weitere Öffnung für branchenverwandte Unternehmen, beispielsweise aus dem Bereich Streaming, erste Früchte trägt, zeigt die große Strahlkraft der gamescom. Für unsere Bedeutung als weltweit wichtigstes Games-Event spricht letztlich, dass wir dieses Jahr nicht nur internationaler als 2022 sind, sondern sogar als vor der Pandemie! Wie unsere Community kann ich es kaum abwarten, dass die gamescom 2023 startet.“



Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Games sind ein internationales Phänomen: Weltweit spielen rund 3 Milliarden Menschen über alle Grenzen hinweg. Für diese internationale Community ist die gamescom das Highlight-Event. Gerade auch bei einer so globalen Branche wie der unseren, braucht es zentrale Veranstaltungen, bei denen Community und Branche zusammenkommen. Hier werden Games gemeinsam gefeiert und die herausragende Bedeutung der Games-Branche wird für alle deutlich. Wie wichtig die gamescom hierbei ist, zeigen die sehr positive Entwicklung bei den Ausstellenden und die weiter gesteigerte Internationalität. Schon jetzt freuen sich weltweit Millionen Menschen auf Ende August, wenn die gamescom wieder ihre Tore öffnet – vor Ort in Köln und digital weltweit.“



Mehr Ausstellende

Immer mehr Unternehmen geben ihre Teilnahme an dem weltweit größten Games-Event bekannt. Bereits in den vergangenen Wochen hatten einige Unternehmen ihre Präsenz kommuniziert, jetzt geben die Veranstalter der gamescom, die Koelnmesse und der game – Verband der deutschen Games-Branche, weitere bekannt. Zu den bereits zur gamescom 2023 angemeldeten Unternehmen zählen unter anderem: 9GAG, Aerosoft, Amazon Games, Amazon Prime, AMD, Assemble Entertainment, astragon Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Softworks, Crunchyroll, Devolver Digital, ESL FACEIT Group, Focus Entertainment, Frontier Developments, GIANTS Software, Headup Games, Hoyoverse, Die LEGO Gruppe, Level Infinite, MINI, Netflix, Nexon, Nintendo, Pearl Abyss, PLAION, Raw Fury, Rocket Beans TV, Samsung, SEGA, Star Wars Ahsoka (Disney+), Team17, TikTok, Ubisoft und Xbox. Zahlreiche weitere Unternehmen stehen bereits fest, werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.



Mehr Fläche

Die gamescom 2022 hatte schon fast das gesamte Koelnmesse-Gelände eingenommen - 2023 wird das Event auch flächenmäßig noch größer. Das Wachstum auf nun insgesamt 230.000 Quadratmeter kommt unteranderem von der Hinzunahme der Halle 1, in welcher dieses Jahr die „social area“ mit Creator-Co-Working-Space und signing area angesiedelt ist. Auch die entertainment area und die indie area wachsen. Details zur Hallenbelegung können im offiziellen Hallenplan unter b2b.gamescom.de/gamescom-aussteller/hallenplan/ eingesehen werden.



Größere Internationalität

Die große internationale Bedeutung der gamescom zeigt sich auch an der nochmals steigenden Internationalität. Gerade im Vergleich zum letzten Event vor der Corona-Pandemie, der gamescom 2019, zeigt sich das eindrücklich: Waren damals noch Ausstellende aus 48 Ländern mit einem Auslandsanteil von 70% vertreten, sind es zur gamescom 2023 Ausstellende aus 60 Ländern mit einem Auslandsanteil von 78%.



Zur gamescom 2023 sind zudem 33 Länderpavillons aus 26 Ländern angemeldet, 2022 waren es 27 Stände aus 25 Ländern. Auch das jährlich wechselnde Partnerland trägt zur Internationalität der gamescom bei. Das offizielle Partnerland der gamescom 2023, Brasilien, bringt dieses Jahr fast 50 brasilianische Unternehmen mit auf das Event – die größte brasilianische Präsenz seit Beginn der gamescom.



Bewährte Partner für gamescom-Shows

Zur großen internationalen Relevanz der gamescom tragen auch ihre reichweitenstarken Show-Formate bei. Die große Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live wird erneut mit Geoff Keighley produziert und genießt, wie die Vorjahre auch, schon jetzt das große Interesse vieler Games-Unternehmen. Das die Woche über laufende gamescom studio, welches das Event-Geschehen tagesaktuell verfolgt und digital in die Welt trägt, wird auch 2023 wieder mit dem renommierten Medienunternehmen IGN produziert.

Quelle: gamescom