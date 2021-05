Das Action-Adventure erscheint am 1. Juni Amortis am Mi, 05.05.2021, 17:30 Uhr

Stonefly, das neue, entspannende Action-Adventure von Flight School Studio, den preisgekrönten Entwicklern des Indie-Hits Creature in the Well von 2019, erscheint am 1. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One. Stonefly nimmt die Spieler mit auf ein Mech-Abenteuer durch einen zauberhaften Wald, wo sie die so brillante wie naive Erfinderin Annika Stonefly auf der Suche nach einem verlorenen Familienerbstück begleiten. Publisher des Titels ist MWM Interactive, eine Abteilung der Entertainment-Firma Madison Wells, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, erfindungsreiche, künstlerische und eindrucksvolle Spiel von Indie-Entwicklern aus der ganzen Welt zu unterstützen.

„Unser kleines Team hat sich vorgenommen, mit Stonefly ein visuell einzigartiges und mechanisch originelles Spiel zu erschaffen und wir denken, dass die Spieler es lieben werden, Annikas Geschichte zu folgen und durch die Welt zu schweben, die wir für sie erschaffen haben,“ sagt Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. „Wir versuchen immer, etwas zu kreieren, das außerhalb der Norm liegt und MWM Interactive sind dabei ein großartiger Partner, der uns den kreativen Freiraum gibt, Risiken einzugehen und unbekannte Gefilde zu erkunden. Stonefly ist ein ambitioniertes Projekt, anders als alles, was wir bisher gemacht haben und wir sind sehr stolz darauf.“

Stoneflys visueller Stil ist von modernem Design aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sowie der Natur inspiriert. Annika begibt sich im Spiel auf die Suche nach dem geliebten Mech ihres Vaters, den sich ein Dieb unter den Nagel gerissen hat. Sie kann neue Fähigkeiten für ihren eigenen Mech erfinden und craften – die dafür benötigten Rohstoffe muss sie in der Wildnis sammeln, indem sie mit Hilfe des Windes durch wunderschöne Flora und gefährliche Fauna gleitet. Auf ihrer Reise entwickelt sie coole neue Technologien, schließt sich einer Gruppe ausgestoßener Piloten namens Acorn Corps an, stellt sich Horden hungriger Käfer und entdeckt ihr wahres Potential und ihr Erbe.

