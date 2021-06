Stonefly: Das Mech-Abenteuer ist ab sofort erhältlich Amortis am Di, 01.06.2021, 15:45 Uhr

Stoneflys visueller Stil ist von modernem Design aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sowie der Natur inspiriert. Annika begibt sich im Spiel auf die Suche nach dem geliebten Mech ihres Vaters, den sich ein Dieb unter den Nagel gerissen hat. Sie kann neue Fähigkeiten für ihren eigenen Mech erfinden und craften – die dafür benötigten Rohstoffe muss sie in der Wildnis sammeln. Auf ihrer Reise schließt sie sich einer Gruppe ausgestoßener Piloten namens Acorn Corps an, stellt sich Horden hungriger Käfer und entdeckt ihr wahres Potenzial und ihr Erbe.

„Es war für uns eine sehr lohnende Reise, die Welt von Stonefly zu realisieren und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler jetzt in diese eintauchen“, sagt Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. „Als Studio fordern wir von uns selbst, einzigartige und interessante Erlebnisse zu entwerfen. Stonefly ist das Produkt von vielen individuellen Bestandteilen, die alle zu diesem Ziel beitragen. Wir hatten schon so viel Unterstützung von Spielern und Fans und wir hoffen, dass auch alle anderen ebenfalls so viel Spaß am Gleiten durch den Wald und Annikas Reise haben.“

Der originelle, eklektische Soundrack von Stonefly wurde vom Berliner Experimental Electronic-Künstler Natureboy Flako komponiert und ist auf allen Streaming-Plattformen sowie als Limited Edition Vinyl auf der offiziellen Website erhältlich.

Stonefly ist ab sofort für 19,99€ auf Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle: Flight School Studio