Das Action-Adventure Airoheart ist erhältlich

Der Publisher SOEDESCO bringt das von den Klassikern inspirierte Action-Adventure-RPG Airoheart für Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, PS4, PS5 und Nintendo Switch auf den Markt. Um diese Neuigkeit anzukündigen, haben SOEDESCO und Pixel Heart Studio einen Live-Action-Launch-Trailer veröffentlicht, der die Spieler auf das epische Abenteuer von Airoheart vorbereitet.



Airoheart begann als ein Herzensprojekt des australischen Indie-Entwicklers Pixel Heart Studio. Das Spiel wurde in der Unreal Engine 4 entwickelt und seine Entwicklung begann bereits 2017, bevor es 2020 erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde. Anfang des Jahres gab SOEDESCO bekannt, dass sie als Publisher an Airoheart mitarbeiten würden. Unmittelbar darauf folgten ein privater und geschlossener Betatest sowie eine vorübergehend öffentlich spielbare Demo auf Steam.

Quelle: SOEDESCO