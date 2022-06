Airoheart hat jetzt einen Termin XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 09:45 Uhr

Um die Bekanntgabe des Erscheinungstermins von Airoheart zu feiern - es wird übrigens der 30. September sein -, gibt es sogar noch einen neuen Trailer für uns. Was euch dann im Herbst auf PC, Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S erwartet, könnt ihr so vorab schon einmal bestaunen.

Quelle: SOEDESCO