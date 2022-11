DARQ: Ultimate Edition für Konsolen im Handel XBU MrHyde am Fr, 11.11.2022, 16:00 Uhr

Feardemic, Unfold Games und PLAION freuen sich, die Veröffentlichung der DARQ: Ultimate Edition bekannt zu geben. Diese Edition ist eine exklusive physische Ausgabe und ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.



Die Ultimate Edition enthält neben den beiden DLCs (The Crypt & The Tower) ein 16-seitiges Artbook und 9 Sticker, damit die Spieler ihre Liebe zu DARQ zeigen können. Diese Edition enthält auch digitale Versionen des OST sowie den grafischen Roman "DARQ Dream Journal", der die wahre Bedeutung von Lloyds Eskapaden in der Welt der Albträume beleuchtet.

Quelle: Feardemic