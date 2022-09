Feardemic und Unfold Games haben jetzt die DARQ Ultimate Edition angekündigt. Sie soll am 10. November 2022 für XBOX ONE, XBOX Series XIS, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.



Die Ultimate Edition wird Folgendes enthalten:

Das Basis-Spiel

Beide DLCs (Die Krypta und Der Turm)

Digitaler Soundtrack

9 maßgeschneiderte Sticker

16-seitiges Artbook

Digitale Graphic Novel (DARQ Dream Journal)

DARQ ist ein 2,5-D-Side-Scroller, der die Geschichte von Lloyd erzählt, einem Jungen, der sich mitten in einem luziden Traum befindet. Zu Lloyds Unglück verwandelt sich der Traum in einen Albtraum, und alle Versuche, aufzuwachen, scheitern. Gefangen in seinem eigenen Unterbewusstsein, muss sich Lloyd seinen tiefsten Ängsten stellen, um einen Ausweg zu finden.

Quelle: Feardemic