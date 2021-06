Dan Abnett schreibt für Warhammer 40.000: Darktide XBU TNT2808 am Fr, 04.06.2021, 11:45 Uhr

Es gibt eine spannende Verstärkung im Team von Fatshark, die derzeit an Warhammer 40.000: Darktide arbeiten. Demnach wird man mit Dan Abnett zusammenarbeiten, einem gut bekannten Autor im Warhammer-Universum.

Dan Abnett hat über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Warhammer 40.000, daher sei man man sehr gespannt auf die Zusammenarbeit. Neben Bestseller hat Dan auch in der Comic-Industrie gearbeitet - unter anderem an Projekten, die auch als Hollywood-Filme umgesetzt wurden. Außerdem hat er bereits bei einigen Spielen mitgewirkt.

Warhammer 40.000: Darktide erscheint noch in diesem Jahr für den PC und konsolenexklusiv für die Xbox Series S und Xbox Series X. Der Koop-Shooter spielt im 41. Jahrhundert und wird jede Menge Action bieten. Wir sind gespannt!

Quelle: Fatshark