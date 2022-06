Warhammer 40.000: Darktide kann ab sofort vorbestellt werden XBU TNT2808 am Do, 02.06.2022, 10:15 Uhr

Falls ihr den Release von Warhammer 40.000: Darktide auch kaum erwarten könnt - der by the way am 13. September erfolgen wird -, ist es euch zumindest ab sofort möglich, das Spiel in zwei Versionen vorzubestellen. Ach, und einen neuen Trailer gibt es auch noch.

Bei Vorbestellung der Standard Version erhaltet ihr für 39,99 €:

Atoman Star Weapon Trinket

Vanguard of the Imperium Portrait Frame

Bei Vorbestellung der Imperial Edition für 59,99 € erhaltet ihr zusätzlich zu dem oben genannten:

Loyalist Pack: Enthalten sind vier klassenspezifische Outfits, acht Waffenskins, ein Kopfschmuck und ein Ogryn Körpertattoo

Mortis Veteran Portrait Frame

Caducades Backpack

2500 Aquilas (Premiumwährung)

Quelle: Fatshark