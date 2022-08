Daedalic freut sich über die Inkulinati gamescom awards XBU MrHyde am Di, 30.08.2022, 13:45 Uhr

Yaza Games und Daedalic Entertainment haben mit dem rundenbasierten Strategiespiel Inkulinati, in dem mittelalterliche Manuskripte zum Leben erwachen, gleich zwei der wichtigsten gamescom awards gewonnen: Best Indie Game und Most Original Game.



In Inkulinati treffen Spieler auf mythische Bestien, Halbmenschen und flatulente Esel, die sie auf 2D-Pergament-Schlachtfelden in den Kampf führen. In Schlachten gegen rivalisierende Inkulinati sammeln sie neue Kreaturen für ihr Bestiarium, denken sich neue Strategien aus und kreuzen mit mittelalterlichen Stars wie Dante Alighieri und dem Tod höchstpersönlich die Federn. Der verspielte Stil, der exzentrische Humor und die historische Inspiration haben die Herzen der Besucher der Indie Arena Booth und der Fachbesucher auf der gamescom gewonnen und Yaza Games und Daedalic zwei prestigeträchtige Awards beschert.



Inkulinati erscheint diesen Winter im Early Access für PC (Windows und Mac) und in der Xbox Game Preview für Xbox One und Xbox Series S | X. Zum Release der Vollversion erscheint der Titel auf zusätzlichen Plattformen.

Quelle: Daedalic Entertainment