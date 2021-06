Cyberpunk 2077: Performance laut Entwicklern zufriedenstellend XBU ringdrossel am Mo, 28.06.2021, 10:30 Uhr

Der CDP CEO Adam Kicinski gibt während einer einer WSE Innovation Day Konferenz an, dass die Performance von Cyberpunk 2077 inzwischen ein "zufriedenstellendes Niveau" erreicht hat. Nun will man sich auf die Optimierung anderer Elemente des Spiels konzentrieren. Zudem arbeitet nun ein Großteil der 600 Mitarbeiter von CDP an Updates, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen.

Quelle: tvn24.pl