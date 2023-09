Cyberpunk 2077 erhält in wenigen Tagen das Update 2.0 XBU ringdrossel am Fr, 15.09.2023, 10:00 Uhr

In Vorbereitung auf die kommende Erweiterung Phantom Liberty, wird auch das Hauptspiel Cyberpunk 2077 kräftig umgekrempelt. Neue Skilltrees, neue Waffen, verbesserte KI uvm. Das Tolle daran: Auch die Spieler, die nur das Hauptspiel besitzen, werden ebenfalls in den Genuss der Änderungen und Verbesserungen kommen. Laut CD Projekt RED wird das sogen. Update 2.0 am 21. September kostenlos für alle ausgerollt.

